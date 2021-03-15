В Иркутской области запустят программу «Безопасность детства»

Мероприятия расписаны на период с 2021 по 2027 годы, сообщили в областной администрации.

«Иркутская область первая в Сибирском федеральном округе запускает программу», - сказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

При этом Иркутская область стала третьим регионом в РФ, который запускает такую программу.

Она включает в себя акции, направленные на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними:

безопасность несовершеннолетних на дорогах, на покрытых льдом водоёмах, на детских площадках и зимних ледовых городках;

недопущение нахождения подростков на объектах строек и в заброшенных зданиях;

усиление мер по обеспечению пожарной безопасности;

безопасность пребывания несовершеннолетних и семей с детьми в парках, скверах, при нахождении в местах зимнего отдыха.

Подводя итоги совещания, губернатор озвучил инициативу учредить ежегодную региональную премию лучшему совету отцов муниципальных образований. Концепцию премирования и направления применения средств планируется обсудить на форуме совета отцов. Известно, что размер господдержки составит один миллион рублей.