Больше всего довольных сотрудников работает в сферах IT, медицины и ресторанного бизнеса

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что 46% жителей России что довольны текущей работой.

Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT — 60%. Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины — там довольны 50% респондентов.

По 49% опрошенных рассказали, что их устраивает работа в строительстве, сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В сфере маркетинга и рекламы работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности — 45%.

Тройку отраслей с наименьшим числом довольных работников открывает сфера охраны — там довольны работой только 43% сотрудников. В области транспорта работой удовлетворены 41% опрошенных, а в сфере торговли — всего 39%.

Чаще всего сотрудники российских компаний недовольны размерами зарплаты — это отметили 77% опрошенных. Еще треть респондентов (33%) указали, что больше всего их не устраивают условия труда, а четверть недовольных работой жителей России (25%) хотели бы изменить отношение начальника к своей работе. 22% сотрудников российских компаний рассказали, что недовольны графиком работы, а 19% — местоположением. 5% опрошенных также хотели бы изменить отношение коллектива к себе. В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что их не устраивает «серая» или «черная» схема оплаты труда.