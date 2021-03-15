В Иркутске проапгрейдят систему образования

В Иркутске намерены усовершенствовать систему образования. Для этого создадут единые образовательные центры на базе школ и детских садов, увеличат количество профильных классов и организуют управленческие советы, сообщает пресс-служба мэрии.

​Мэр города Руслан Болотов на встрече с педагогами отметил важность интеграции нескольких уровней образования – начиная от детского сада и заканчивая старшими классами средней школы. Для этого будут создаваться образовательные комплексы или центры образования.

По мнению заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова, выстраивание единого образовательного пространства с широким спектром услуг позволит решить несколько ключевых задач. Во-первых, обеспечить кадровую, методическую, социально-психологическую преемственность дошкольного и начального общего образования. Во-вторых, реализовывать дополнительные программы дошкольного образования, которые будут способствовать более качественной подготовке детей к поступлению в первый класс. В-третьих, более эффективно использовать ресурсы школ и детских садов.

– При этом главной целью создания образовательных комплексов должно стать непрерывное педагогическое сопровождение ребенка на разных уровнях образования, единая концепция воспитания и обучения на всех этапах. Это позволит более качественно развивать способности детей, максимально раскрывать потенциал, – уточнил Руслан Болотов.

Кроме того, для развития системы образования в Иркутске планируют создать управленческие советы. В их состав войдут работники образовательных организаций, родители, ученики, представители администрации и бизнеса, жители города.