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В Иркутской области проверяют информацию о массовом падеже скота

Ветеринарная служба проверяет информацию о заболевании и вынужденном убое крупного рогатого скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве в селе Нижняя Иреть Черемховского района Иркутской области.

Установлено наличие биологических отходов на территории хозяйства – шкуры, внутренние органы, трупы. По словам владельца хозяйства, в период с декабря 2020 года по настоящее время вынуждено убито и пало более 30 голов, при этом владелец до 17 февраля 2021 года за ветеринарной помощью не обращался, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя не проводил.

Лабораторные исследования показали, что заразные болезни животных исключены, выявлено отклонение биохимических показателей от нормы по всем исследованным параметрам. Результаты указывают о нарушении в кормлении и содержании животных.

Владелец животных отказался оказать содействие специалистам ветеринарной службы Иркутской области по уточнению причин заболеваемости животных. Материалы переданы в прокуратуру и ветеринарный надзор.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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