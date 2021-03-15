В Иркутской области проверяют информацию о массовом падеже скота

Ветеринарная служба проверяет информацию о заболевании и вынужденном убое крупного рогатого скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве в селе Нижняя Иреть Черемховского района Иркутской области.

Установлено наличие биологических отходов на территории хозяйства – шкуры, внутренние органы, трупы. По словам владельца хозяйства, в период с декабря 2020 года по настоящее время вынуждено убито и пало более 30 голов, при этом владелец до 17 февраля 2021 года за ветеринарной помощью не обращался, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя не проводил.



Лабораторные исследования показали, что заразные болезни животных исключены, выявлено отклонение биохимических показателей от нормы по всем исследованным параметрам. Результаты указывают о нарушении в кормлении и содержании животных.



Владелец животных отказался оказать содействие специалистам ветеринарной службы Иркутской области по уточнению причин заболеваемости животных. Материалы переданы в прокуратуру и ветеринарный надзор.