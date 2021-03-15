Конкурс татарского искусства «Ангара таннары» пройдет в Иркутске

Старт фестиваля намечен на 27 марта, сообщают в мэрии Иркутска.

В этом году он посвящен 360-летию Иркутска.

К участию в мероприятии приглашают татарские и башкирские творческие коллективы, а также исполнителей по трем возрастным категориям: младшая – до 10 лет, средняя – от 10 до 18 лет, старшая – возраст участников коллектива от 18 лет.

Конкурс пройдет по четырем номинациям: вокал – соло, ансамбли (народное, эстрадное исполнение), художественное слово – проза, поэзия, хореография – соло, ансамбли (народный, эстрадный танец), инструментальное исполнительство.

Победители фестиваля-конкурса смогут принять участие в региональном конкурсе «Сибирские звезды» в г. Новосибирске. Заявки на участие принимаются до 25 марта 2021 года по указанной форме на электронную почту: tbkc.r50@mail.ru. Подробную информацию можно получить по телефонам: Р. Р. Султанов, тел. 89642276743, Г. Ш. Ахметшина, тел. 89500520734, А. З. Гайсина, тел.