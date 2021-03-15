Лавина сошла на горе Мамай в Бурятии, там в это время находились туристы

«Вести-Иркутск» сообщили на официальном сайте, что в Республике Бурятия на горе Мамай сошла лавина, в этот момент на ней находились туристы.

«Огромная масса снега сошла возле так называемого «кунга» – первого зимовья на Мамае. Там расположен учебный склон, где часто, кроме райдеров, катаются на ватрушках и ледянках», – отмечается в сообщении и говорится, что официального сообщения в МЧС Бурятии об этом происшествии не поступало.

Во время ЧП никто не пострадал – туристов выбросило на поверхность и протащило вниз по склону.

По информации «Вестей», лавину спровоцировал человек, который на снегоходе «срезал» склон. Находиться в этом районе сейчас опасно.