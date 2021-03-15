Россельхозбанк запустил оформление ипотеки через офисы застройщиков и агентов

Россельхозбанк сделал возможным подачу заявки на оформление ипотеки через личный кабинет партнера: аккредитованных застройщиков или агентств недвижимости. Это значительно ускорит и упростит оформление ипотеки, сократив количество походов в офис банка до одного визита – только для подписания кредитного договора. Кроме того, перевод всех поступающих в банк заявок на оформление ипотечных кредитов в онлайн позволит сэкономить более 317 тонн бумаги.

На портале Россельхозбанка Свое Жилье появился функционал подачи заявки на оформление ипотеки и оценку приобретаемого объекта недвижимости через личный кабинет застройщика или аккредитованного агента. Клиенту остается только выбрать подходящую квартиру, а заполнение заявки на получение кредита и подачу комплекта документов на приобретаемый объект недвижимости может взять на себя партнер банка - застройщик или агент. Партнер сможет контролировать статус заявки, а также записать будущего владельца квартиры в банк для подписания договора.

«Первый релиз экосистемы «Свое Жилье» мы разработали и запустили всего за 6 месяцев, и уже спустя полгода на ней зарегистрировались более 1 млн уникальных пользователей, а количество посетителей превысило 2 млн человек. Интерес клиентов к сервису доказывают удобство и простоту оформления ипотечных сделок онлайн. Мы понимаем, что приобретение квартиры не должно занимать много времени и усилий. Поэтому возможность заполнения и отслеживания процесса рассмотрения заявки «в режиме одного окна» – в офисе застройщика или агентства недвижимости - делают оформление ипотечной сделки еще более быстрой и комфортной», – рассказал Григорий Вовченко, управляющий директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

Россельхозбанк запустил экосистему Своё Жильё в августе 2020 года. В настоящий момент в экосистеме представлено более 4 тыс. новых жилых комплексов, а также вторичное жилье – за счет интеграции с крупнейшим сервисом по поиску недвижимости ЦИАН. Пользователи экосистемы «Свое Жилье» могут выбрать недвижимость среди 1,2 млн вариантов. Для посетителей ресурса в дистанционном формате доступно большинство банковских продуктов, в том числе кредит по программе сельской ипотеки и рефинансирование ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых (при оформлении личного страхования).

По расчетам Россельхозбанка, перевод всех поступающих в банк заявок на оформление ипотечных кредитов на платформу Свое Жилье позволит сэкономить больше 63 млн листов бумаги формата А4 весом около 317 тонн. По площади это соответствует более 6 гектарам леса, 100 стандартным дачным участкам размером 6 соток, 8 футбольным полям или двум с половиной Красным площадям в Москве.