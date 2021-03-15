Иркутская область заняла 67 место по уровню безработицы в России

Согласно рейтингу РИА Новости, поиск работы у среднего иркутянина занимает около 6 месяцев.

Красноярский край занял 25 место в рейтинге, а Бурятия – 77-е.

В лидирующей пятерке рейтинга произошли небольшие изменения в сравнении с ноябрем 2019 - январем 2020 года. По итогам исследования самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%). Годом ранее первую строчку занимала Москва. Следом за ЯНАО расположились Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (3,2%), Санкт-Петербург (3,3%), Татарстан (3,3%) и Москва (3,4%).

По итогам прошлогоднего рейтинга в лидирующую группу входила и Московская область, которая сейчас занимает лишь восьмую позицию с 4%.

По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10% (годом ранее таких регионов было шесть). Наиболее сложная ситуация в Ингушетии, где уровень безработицы составил 31,6%, в Чечне – 20,6%, в Туве – 16,9%, в Кабардино-Балкарии – 16,3%, в Дагестане – 16,3%, республике Алтай – 16,1%. Как отмечают эксперты, кризис существенно осложнил ситуацию на рынках труда в этих регионах, где и так всегда было непросто найти работу.

По итогам ноября 2020 - января 2021 года в 78 российских регионах уровень безработицы вырос, в шести – снизился, в Якутии - не изменился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как полагают эксперты, в 2021 году можно ожидать улучшения ситуации на рынке труда по мере восстановления экономики. К концу года, по их оценкам, уровень безработицы может составить около 5%, при этом состав лидеров и аутсайдеров рейтинга не претерпит существенных изменений.