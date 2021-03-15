Россельхозбанк поддержит крупные инвестпроекты, фермеров и сельский туризм в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов договорились усилить поддержку крупных предприятий Республики, фермеров, а также сельского туризма.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев представил проект по строительству комбинированного картофеле- и овощехранилища емкостью 20 тыс. тонн. Предприятие разработало бизнес-план, проектно-сметную документацию, получило положительное заключение экологической экспертизы.

«Наличие такого резерва будет способствовать стабилизации цен. То есть существенно уменьшит сезонные скачки цен на овощи», - отметил Глава Бурятии.

«Расширение сельхозпроизводства и сбалансированная ценовая политика на продукты питания – взаимосвязанные вещи. Президент России на днях отметил, что необходимо сдерживать рост цен на сельхозпродукцию на Дальнем Востоке, чтобы он не превышал среднероссийские темпы. Это общая задача. Россельхозбанк, со своей стороны, продолжит финансировать проекты, важные для Бурятии и всего дальневосточного региона. Нам важно, чтобы люди были обеспечены качественными и вкусными продуктами по нормальным ценам», - заявил Борис Листов.

Почти за 19 лет работы в регионе Россельхозбанк вложил в бурятскую экономику более 64 млрд руб. Значительная часть этих средств - около 37 млрд руб. – пошла на развитие агропрома.

Важным инструментом для развития сельхозбизнеса является не только финансовая поддержка, но и новые цифровые сервисы Россельхозбанка. Борис Листов рассказал об их возможностях руководству Бурятии.

«Так, в экосистеме «Своё.Фермерство» предприниматели могут приобретать товары, необходимые для ведения бизнеса, подбирать персонал. Здесь представлен широкий набор сервисов для ведения фермерского хозяйства, которые позволяют автоматизировать решение многих ежедневных задач и значительно экономят как время, так и средства фермеров. А платформа «Своё.Родное» - это фактически Всероссийская витрина фермерских продуктов. Потенциальные покупатели, зайдя в мобильное приложение, могут напрямую, без торговых посредников и наценок, приобрести самую свежую фермерскую продукцию», - отметил Борис Листов.

Глава Бурятии подчеркнул важность цифровых сервисов Россельхозбанка, в частности, отметил, что «Своё.Родное» - это бесплатный интернет-магазин.

«Это немаловажно, поскольку сейчас на всех электронных площадках регистрация платная - от 20 тыс. рублей и более. Только за регистрацию и получение доступа. Я призываю наших фермеров зарегистрироваться на этой площадке, выставлять свою продукцию и реализовывать не только в Бурятии, но и по всей России, может быть, и в мире. Площадка доступна, необходимо пользоваться данной возможностью», - заявил Алексей Цыденов.

Листов и Цыденов также коснулись темы сельского туризма. Россельхозбанк рассмотрит возможность проведения в республике фестиваля фермерской еды «СВОЁ» совместно с Всероссийской конференцией по сельскому туризму. Она запланирована Правительством Республики и Агентством развития сельских инициатив на октябрь 2021 года.

«Мы обсудили возможность проведения фестиваля «СВОЁ». Решили совместить это мероприятие с конференцией по сельскому туризму. Россельхозбанк как опорный банк сельских территорий делает акцент на развитии сельского туризма. У нас есть целый проект в этой сфере. Один из ключевых шагов – это открытие новых туристических маршрутов для российских и иностранных путешественников. В этом году нами запланирована большая экспедиция под названием «Тропами староверов». Она пройдет, в том числе по территории Бурятии», - рассказал Борис Листов.

При этом Председатель Правления Россельхозбанка отметил, что проведение мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Сотрудничество в деле обеспечения жильём

Минздравом Бурятии для закрепления кадров на селе разработан порядок предоставления поддержки медицинским работникам, получившим ипотечный кредит по программе «Сельская ипотека» на жилье или строительство в сельской местности. Республика будет оплачивать основной долг и проценты в течение всего периода кредитования и трудоустройства. Стоимость или строительство жилого помещения – до 2,5 млн рублей, срок – до 15 лет, первоначальный взнос 10% делает медработник.

На 1 марта 2021 года по республике в списке на обеспечение жильем состоит 525 семей. Из них 457 проживают в сельских районах и 68 - в Улан-Удэ.

За 2020 год Россельхозбанк выдал в Бурятии 476 кредитов по «Сельской ипотеке» на 886 млн рублей. По программе «Дальневосточная ипотека» (ставка 1,7%) в 2020 году выдано 39 кредитов на 80 млн рублей.

«За этими в общем сухими цифрами – счастливые семьи, которые смогли приобрести свое жилье. И я рад, что Россельхозбанк может влиять на жизнь российских семей, меняя ее в лучшую сторону. Наша цель – возродить сельские территории России. Поэтому мы окружаем жителей села максимально комфортными сервисами и востребованными банковскими продуктами, которые необходимы для качественного обустройства жизни. Будь то запуск и развитие бизнеса, или покупка и благоустройство дома», - завил Борис Листов.

«Люди приобретают жилье в ипотеку, а мы за счет республики полностью на 100% субсидируем все ипотечные платежи. С помощью Россельхозбанка мы сможем единовременно кратно увеличить объемы предоставления жилья. А для людей это все равно будет бесплатно. Мы проговорили с Борисом Павловичем основные условия. Понятно, что требуется внесение изменений в республиканское законодательство. И в будущем мы существенно ускорим реализацию программы - практически в 10 раз больше будем выдавать жилья», - пояснил Глава Бурятии.