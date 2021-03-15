При поддержке Россельхозбанка крупный металлургический комбинат Магнитогорска будет оснащен очистными электрофильтрами

Россельхозбанк предоставил финансовые гарантии по контракту между АО «Кондор-Эко» и Магнитогорским металлургическим комбинатом на поставку современных экофильтров для очистки воздуха на сумму более 31 млн рублей. Контракт заключен в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» со сроком исполнения до конца октября 2021 года. Новое оборудование позволит промышленному гиганту минимизировать экологические риски при осуществлении деятельности в соответствии с требованиями федерального проекта.

«Экология стала одной из приоритетных сфер для правительств многих стран. Состояние окружающей среды является важным фактором при создании комфортных условий проживания на сельских территориях. Поэтому мы с полной готовностью оказали поддержку проекту, который позволит в короткие сроки повысить качество воздуха и в целом благотворно повлияет на уровень жизни людей», - рассказала Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Екатерина Орлова.

«На сегодняшний день загрязнение атмосферного воздуха является одной из наиболее острых экологических проблем в мире. В связи с тем, что состояние атмосферы, прежде всего, зависит от деятельности крупных промышленных предприятий, ключевой задачей производителей является максимальное снижение вреда при добыче и обработке природных ресурсов. Мы благодарны, что Россельхозбанк, долгие годы активно поддерживающий развитие регионов, оказал своевременную поддержку нашей компании в организации поставок современного очистного оборудования одному из крупнейших сталелитейных предприятий в установленные контрактом сроки», - прокомментировала заместитель генерального директора АО «Кондор-Эко» Екатерина Жученко.

АО «Кондор-Эко» входит в группу компаний «Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ», занимающуюся производством оборудования для фильтрования и очистки газов - промышленных фильтров. Компании осуществляют поставки оборудования по всей стране. За последние 10 лет Группой компаний поставлено более 100 электрофильтров для горнодобывающих и металлургических комбинатов, цементных заводов, электростанций.

Контракт с Магнитогорским металлургическим комбинатом Кондор-Эко заключен в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Проект «Чистый воздух» разработан в рамках реализации национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Целью проекта «Чистый воздух» является улучшение экологической обстановки и кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах (в наиболее загрязненных городах), в том числе уменьшение не менее чем на 20% общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В Федеральный проект вошли следующие города: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

По итогам реализации федерального проекта снижение общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в городах-участниках должно составить к 2024 году 902 тыс. тонн, или 22% по отношению к уровню 2017 года (4100,433 тыс. тонн).