РСХБ и GfK: Впервые за пять лет сметана начала догонять йогурт по потреблению

В России началась главная пора любителей блинов – масленичная неделя. Особую любовь снискали домашние, фермерские блины, спрос на которые на платформе Своё Родное вырос вдвое. Блины подаются с икрой, вареньем и другими продуктами, но их самый традиционный спутник – это, конечно же, сметана. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) и исследовательской компании GfK, в 2020 г. сметана начала отвоёвывать место у йогурта в рационе россиян, однако последний продолжает удерживать лидерство по потреблению. Тем не менее, как отмечают аналитики, потребление йогурта может вернуться к росту уже в этом году и достичь 5,7 кг по итогам 2021 г.

Анализ спроса на платформе Своё Родное показал, что среди традиционных добавок к блинам со значительным отрывом лидирует сметана, которая обошла по популярности мед, варенье и икру.

Тем не менее, йогурт остается более популярным фермерским молочным товаром, так как его часто используют в приготовлении низкокалорийных соусов.

С 2016 по 2019 гг. среднедушевое потребление сметаны снижалось с 4,1 кг до 3,9 кг на человека в год. В то же время среднедушевое потребление йогурта показывало обратный тренд, увеличившись с 5,1 кг до 5,7 кг в год. Разрыв между потреблением сметаны и йогурта увеличивался.

2016 2017 2018 2019 2020 Потребление сметаны, кг/человека в год 4,1 4,2 4,0 3,9 4,0 Потребление йогурта, кг/человека в год 5,1 5,4 5,4 5,7 5,5 Разница между йогуртом и сметаной, кг/человека в год 1,1 1,2 1,5 1,8 1,5

«Последние годы в обществе культивировался тренд на здоровое и менее калорийное питание, и активный маркетинг производителей способствовал позиционированию йогурта как фитнес-продукта. В то же время и потребители становятся более разборчивыми при выборе продуктов, уделяя больше внимания их составу», – объясняют в совместном исследовании ЦОЭ и GfK.

Однако 2020 г. внёс коррективы в потребительское поведение: по итогам прошлого года потребление йогурта сократилось и составило 5,5 кг на человека, а сметаны – наоборот, выросло до 4 кг на человека.

Стоимость обоих видов молочных продуктов в расчете на 100 грамм сопоставима. Также сопоставима стоимость животного белка в обоих продуктах: 1 грамм белка в йогурте обходился россиянину в 4 рубля, в сметане – в 3 рубля 80 копеек. Но при этом йогурт содержит в 3 раза меньше жиров, чем сметана.

«Под влиянием пандемии потребители стали переключаться на менее дорогие продукты большей питательной ценности. Это в равной степени коснулось и рынка молочных продуктов: йогурт стоил на 8% дороже сметаны. В то же время при расчете на 100 граммов сметана содержит примерно на 15 ккал больше. Мы ожидаем, что по мере ослабления последствий кризиса и роста доходов потребление йогурта вернется к росту. Такой сценарий возможен уже по итогам 2021 г.», – отмечается в совместном исследовании.

По прогнозам экспертов, по итогам 2021 г. потребление йогурта в расчете на человека может достичь 5,7 кг, а сметаны – 4 кг.

«Выбор в пользу менее питательного и более дорогого продукта (которым является йогурт по отношению к сметане) можно показаться иррациональным. Но на данный момент в обществе сложилось скорее негативное отношение к потреблению насыщенных животных жиров, поэтому возврат к докризисным показателям потребления по итогам 2021 г. выглядит логичным», - отмечает руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.