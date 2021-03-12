Россельхозбанк передаёт обязательства Евродона профильному инвестору

Россельхозбанк продал дочернюю компанию ООО «Ломан 2» Группе «Дамате». В ходе сделки Группа «Дамате», лидер российского рынка мяса индейки, получила требования по обязательствам Группы компаний «Евродон», ранее принадлежавшие ГКР «ВЭБ.РФ» и приобретённые в 2020 году ООО «Ломан 2».

В Группу компаний «Евродон» входят ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон» - собственники комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области. Вследствие управленческих ошибок и нарушений технологии содержания птицы предприятия утратили платежеспособность и в 2019 – начале 2020 года были признаны банкротами с задолженностью перед ГКР «ВЭБ.РФ» на сумму более 30 млрд рублей. В 2020 году дочерняя организация Россельхозбанка – ООО «Ломан 2» – выкупила требования по обязательствам Группы компаний «Евродон».

«В случае активов Евродона мы предельно ответственно подошли к поиску надежного инвестора. Вместе с Группой «Дамате» мы реализовали ряд крупных проектов, в том числе по перезапуску в 2020 году крупнейшего в стране комплекса по промышленному производству мяса утки – ООО «Донстар», производственные мощности которого технологически и территориально связаны с комплексом по производству индейки. Мы уверены, что передача прав по обязательствам Евродона в пользу Группы «Дамате» будет содействовать развитию отрасли и восстановлению деятельности высокотехнологичного, экспортноориентированного предприятия. Но самое главное – действующий комплекс по производству мяса индейки обеспечит работой 2,5 тысячи человек», - прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

На восстановление, развитие и формирование оборотного капитала комплекса по производству мяса индейки Россельхозбанк предоставит Группе «Дамате» дополнительное финансирование.

Производственный комплекс в Ростовской области обладает мощностью 70 тыс. тонн мяса индейки в год с перспективой увеличения до 130 тыс. тонн и возможностями полного технологического процесса: от инкубирования яйца до глубокой переработки.

Комплекс специализируется на выращивании индейки тяжелых мясных кроссов (средний вес самца индейки составляет 21 кг, самки - 10 кг). Ассортимент производимой продукции включал около 170 наименований, включая полуфабрикаты, колбасные изделия и мясные деликатесы.