Владельцы умной медиаприставки SberBox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines прямо во время просмотра фильмов

Забронировать перелет можно с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют прямо во время просмотра фильма из коллекции Оkko или через приложение авиакомпании в главном меню интерфейса приставки в каталоге SmartMarket, сообщает авиаперевозчик.

Виртуальные ассистенты распознают место действия фильма, готовы поделиться информацией о нем и помочь с покупкой билета.

Чтобы перейти в приложение S7 Airlines, пользователю достаточно произнести «Покажи локацию из фильма» или пультом активировать кнопку «Посмотреть билеты». Прямо на экране пользователь сможет выбрать дату вылета, удобный рейс S7 Airlines, тариф и оплатить бронирование по QR-коду или банковской картой, привязанной к аккаунту Сбер Салют.

Сервис S7 Airlines доступен в фильмах из подборки Okko «Фильмы с видеошопингом», их список постоянно дополняется. Например, кадры «Питер FM» могут вдохновить на перелет в Санкт-Петербург, а герои «Москва слезам не верит» запланировать поездку на уикенд в столицу. От желания оказаться в атмосфере любимого кино до покупки билета на самолет — буквально пара запросов к виртуальному ассистенту.

Запустить поиск авиабилетов можно также с главного экрана SberBox по запросу «Запусти S7 Airlines» или из каталога приложений.