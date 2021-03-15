«Да, это серьёзно». Альфа-Банк прокомментировал приём на работу Моргенштерна

Альфа-Банк прокомментировал информацию о приеме на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна.

– Да, это серьезно, – сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов в своем аккаунте в сети Facebook. – Да, будет работать в офисе со следующей недели. Его охранник Азиз тоже будет работать. Но должности «охранник Моргенштерна» у нас нет, поэтому будет «специалистом по работе с молодёжью».

По словам Гиязова, оплата труда Моргенштерна будет зависеть от продаж, от количества активированных карт. Кроме того, у рэпера будет маркетинговый бюджет, и он будет договариваться о рекламе у других блогеров.

Ранее, ФАС назвала непристойным клип Моргенштерна и Альфа-банка. Ведомство усмотрело признаки нарушения законодательства о рекламе в действиях создателей опубликованного в конце 2020 года ролика с участием известного рэпера Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов». Регулятор считает, что созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка «вызывающим и непристойным». Девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». По мнению ведомства, «созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка».