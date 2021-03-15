Новости

Подпольное казино накрыли в Иркутске

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское» совместно со следователями регионального Управления следственного комитета и сотрудниками спецназа СОБР Росгвардии ликвидировано подпольное казино, сообщает официальное СМИ Министерства внутренних дел страны «МВД Медиа».

<p>Фото с сайта «МВД Медиа»</p>

Фото с сайта «МВД Медиа»

Нелегальное заведение размещалось в подвале административного здания. При этом в целях конспирации в помещение с металлической дверью пускали только ограниченный круг лиц.

«При проведении спецоперации в игровом клубе находились семь человек – персонал казино. Изъято 52 компьютера с установленным игровым оборудованием, два травматических пистолета, 11 серверов для майнинга криптовалюты, флэш-накопители и бухгалтерская документация», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании