Европейские страны приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Италии, Франции и ФРГ решили приостановить вакцинацию препаратом от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило в понедельник, 15 марта, агентство Reuters. До этого использование AstraZeneca приостановили Нидерланды, Ирландия, Дания, Исландия, Норвегия и другие страны.

В Германии объяснили свое решение о приостановке применения вакцины тем, что появились данные «об образовании тромбозов мозговых вен» у пациентов, которые прошли вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение вакцины AstraZeneca будет приостановлено до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сделает выводы по безопасности применения препарата.

Итальянский регулятор также ожидает решения EMA по поводу безопасности вакцины.