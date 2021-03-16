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ВОЗ заявила об отсутствии доказательств связи AstraZeneca с ухудшением здоровья

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не нашла свидетельств, что вакцина AstraZeneca связана с инцидентами по ухудшению здоровья, сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер. В понедельник, 15 марта, ВОЗ рассматривала отчеты по происшествиям с привитыми этим препаратом, передает Reuters.

«На данный момент нет доказательств, что инциденты вызваны вакциной, и важно, чтобы кампании по вакцинации продолжались, так мы можем спасти жизни»,— сказал господин Линдмайер Reuters.

Ранее стало известно, что европейские страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. В частности, об этом заявили власти Италии, Франции и ФРГ. До этого использование AstraZeneca приостановили Нидерланды, Ирландия, Дания, Исландия, Норвегия и другие страны.Свое решение о приостановке применения вакцины они объяснили тем, что появились данные «об образовании тромбозов мозговых вен» у пациентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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