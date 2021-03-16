Ключевую ставку в России до конца года могут повысить до 6% - Bloomberg

До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта – до 5,5 или даже 6 процентов годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Вероятными причинами этого решения будут рост инфляции и опасения повышения бюджетных расходов.

Ранее о возможности повышения ключевой ставки уже в марте заявили в Сбербанке. Существует «достаточно высокая вероятность» повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, которое состоится в пятницу, 19 марта, сообщил РБК глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Ставка, возможно, вырастет с 4,25 до 4,5%.

Напомним, что в последний раз Банк России повышал ставку в конце 2018 года.