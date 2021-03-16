В Тулунском районе закрыли третью ледовую переправу

Из-за плюсовых температур и интенсивного таяния льда в колее образовалась вода, что препятствует ее эксплуатации, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В Тулунском районе Иркутской области на реке Ие закрыли пеший ледовый переход, связывающий деревню Паберегу и поселок Октябрьский-1, и ледовая переправа, соединявшая город Тулун и населенный пункт Октябрьский-2. Ледовая трасса «Тулун – Октябрьский-2» стала третьей переправой, закрывшейся в регионе.

Напомним, 12 марта в связи с окончанием работ подрядной организации на Братском водохранилище была закрыта технологическая переправа «Балаганск – Карьер» в Балаганском районе. Еще одна переправа на этом же водном объекте была признана непригодной к дальнейшей эксплуатации в связи с неудовлетворительным состоянием льда. В Боханском районе запрет движения для всех видов транспорта на ледовой переправе «Каменка – Свирск» стал следствием повышения среднесуточных температур и естественного разрушения ледового покрова.