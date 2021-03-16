В России изменится формула формирования цен на топливо

Новая формула вступит в силу 1 мая 2021 года, сообщают РИА Новости.

В России работает так называемый демпфер, который призван сдерживать колебания стоимости топлива на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше, чем внутри страны, то государство частично компенсирует нефтяникам эту разницу, чтобы те не повышали цены. Когда российские цены превышают экспортные, то производители топлива отдают бюджету часть своей сверхприбыли.

Сейчас условные цены в демпфере индексируются на пять процентов ежегодно. Однако нефтяные компании заявляют, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции.

«Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — процитировали вице-премьера Александра Новака в пресс-службе правительства.