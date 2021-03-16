В Иркутской области депутата обвиняют в незаконной рубке леса

По информации Следственного комитета, он был организатором.

Депутата думы муниципального образования Куйтунского района обвиняют в организации незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере по предварительному сговору.

Прокуратурой Куйтунского района возбуждение уголовного дела проверено и признано законным, ход расследования поставлен на контроль.

Ранее в поселке Кутулик Иркутской области задержали лидера банды «черных лесорубов». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сыщики вышли на след их 4 сообщников.