Администрации Иркутска назначен штраф за неисполнение предписания ФАС по рекламным баннерам

Согласно предписанию антимонопольного ведомства, выданному еще в 2019 году, администрация должна была утвердить и опубликовать в установленном законом порядке извещения о проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 808 рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности. Но этого не сделала. За неисполнение в установленный срок предписания в отношении администрации возбуждено дело об административном правонарушении. Вновь установленный срок предписания также не был исполнен.

Постановлением Иркутского УФАС России администрация г. Иркутска признана виновной в совершении административного правонарушения, назначен административный штраф в размере 150 000 рублей.

На сегодняшний день антимонопольное ведомство установило новый срок по исполнению предписания – до 20.06.2021 г., сообщается на сайте ФАС.