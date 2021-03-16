Илон Маск назначен «технокоролем» Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск получил новую должность «технокороля» (technoking) компании, а ее финансовый директор Зак Киркхорн — «мастера над монетой» (по аналогии с должностью казначея в «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина). Об этом Tesla заявила в документе, поданном в понедельник в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. В дополнение к этим эксцентричным наименованиям должностей они сохранят и свои обычные должности.

В 2018 году господину Маску — основателю Tesla — пришлось покинуть пост главы совета директоров компании после скандала из-за того, что он написал в Twitter о якобы имеющихся планах Tesla уйти с биржи и стать частной компанией. Господин Маск регулярно оказывается в центре скандалов: так, он курил марихуану в прямом эфире во время одного интервью и оскорблял в своем Twitter дайвера Вернона Ансворта в ходе перепалки с ним во время операции по спасению детской футбольной команды в Таиланде в 2018 году.