Эксперты дали советы водителям Иркутской области для длительных поездок на автомобилях

По данным опроса, проведенного компанией СберАвто, сервисом для покупки авто онлайн, и специалистами компании СберЗдоровье (обе входят в экосистему Сбера), более трети автолюбителей на выходных планируют поездки в соседнюю область к родственникам, а летом многие рассматривают возможность поездок по России к морю или в горы.

Не менее 20% автолюбителей летом совершают поездки на удаленные дачи.

По мнению специалистов СберАвто и СберЗдоровья, готовиться к продолжительной поездке на автомобиле стоит заранее.

Дмитрий Василенко, врач-терапевт и руководитель отдела обучения врачей сервиса СберЗдоровье, предупреждает о развитии синдрома усталости путешественника — состояния, возникающего у людей, которые долго добираются из одного места в другое. Оно связано с эффектом изменения привычного окружения, режима сна и питания.

Чтобы предотвратить его и улучшить самочувствие в дороге, стоит соблюдать несколько правил.

Перед поездкой

Перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться. Чем старше человек, тем лучше он переносит недостаток сна, поэтому в зоне риска находятся молодые водители, а также «совы» и пациенты с бессонницей или нарушениями сна. Понедельник — худший вариант для поездки, если в выходные вы «выспались», нарушив тем самым обычный режим сна.

Накануне лучше не ложиться поздно и важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном.

Не следует употреблять в ночь перед поездкой алкоголь и, по возможности, противоаллергические препараты.

Подготовка к поездке

Лучше не начинать автопутешествие слишком рано или, наоборот, затемно.

Если водитель плохо себя чувствует (признаки ОРВИ, недомогание), лучше отложить поездку.

Перед поездкой тщательно отрегулируйте положение кресла и руля для максимально удобного положения.

Во время поездки

Музыка в машине должна быть среднего темпа (не быстрая, но и не медленная). Это связано с тем, что быстрая или медленная музыка на коротком промежутке времени способствует повышению концентрации внимания, но в длительной поездке создает помеху для водителя.

Во время путешествия обязательно периодически выходите из автомобиля — используйте для этого заправки, кафе.

Пейте достаточно жидкости, но не злоупотребляйте кофе — он бодрит в короткий промежуток времени, но провоцирует сонливость и потерю концентрации.

Эксперты СберАвто отмечают, что важно обратить внимание и на состояние авто перед поездкой, особенно если в пути придется провести больше 4-5 часов. Помимо проверки технической исправности авто, стоит заглянуть в сроки действия полиса ОСАГО, проверить давление в шинах и состояние оптики, комплектацию аптечки. Не стоит преждевременно менять резину на летнюю, даже если предстоит поездка в южный регион – на юге России этой весной возможно ухудшение погоды и снегопад.