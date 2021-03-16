Эксперты дали советы водителям Иркутской области для длительных поездок на автомобилях

По данным опроса, проведенного компанией СберАвто, сервисом для покупки авто онлайн, и специалистами компании СберЗдоровье (обе входят в экосистему Сбера), более трети автолюбителей на выходных планируют поездки в соседнюю область к родственникам, а летом многие рассматривают возможность поездок по России к морю или в горы.
Не менее 20% автолюбителей летом совершают поездки на удаленные дачи.
По мнению специалистов СберАвто и СберЗдоровья, готовиться к продолжительной поездке на автомобиле стоит заранее.
Дмитрий Василенко, врач-терапевт и руководитель отдела обучения врачей сервиса СберЗдоровье, предупреждает о развитии синдрома усталости путешественника — состояния, возникающего у людей, которые долго добираются из одного места в другое. Оно связано с эффектом изменения привычного окружения, режима сна и питания.
Чтобы предотвратить его и улучшить самочувствие в дороге, стоит соблюдать несколько правил.
Перед поездкой
- Перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться. Чем старше человек, тем лучше он переносит недостаток сна, поэтому в зоне риска находятся молодые водители, а также «совы» и пациенты с бессонницей или нарушениями сна. Понедельник — худший вариант для поездки, если в выходные вы «выспались», нарушив тем самым обычный режим сна.
- Накануне лучше не ложиться поздно и важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном.
- Не следует употреблять в ночь перед поездкой алкоголь и, по возможности, противоаллергические препараты.
Подготовка к поездке
- Лучше не начинать автопутешествие слишком рано или, наоборот, затемно.
- Если водитель плохо себя чувствует (признаки ОРВИ, недомогание), лучше отложить поездку.
- Перед поездкой тщательно отрегулируйте положение кресла и руля для максимально удобного положения.
Во время поездки
- Музыка в машине должна быть среднего темпа (не быстрая, но и не медленная). Это связано с тем, что быстрая или медленная музыка на коротком промежутке времени способствует повышению концентрации внимания, но в длительной поездке создает помеху для водителя.
- Во время путешествия обязательно периодически выходите из автомобиля — используйте для этого заправки, кафе.
- Пейте достаточно жидкости, но не злоупотребляйте кофе — он бодрит в короткий промежуток времени, но провоцирует сонливость и потерю концентрации.
Эксперты СберАвто отмечают, что важно обратить внимание и на состояние авто перед поездкой, особенно если в пути придется провести больше 4-5 часов. Помимо проверки технической исправности авто, стоит заглянуть в сроки действия полиса ОСАГО, проверить давление в шинах и состояние оптики, комплектацию аптечки. Не стоит преждевременно менять резину на летнюю, даже если предстоит поездка в южный регион – на юге России этой весной возможно ухудшение погоды и снегопад.