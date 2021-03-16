БЗФ увеличил продажи ферросплавов на 19%

Братский завод ферросплавов в феврале 2021 года увеличил продажу ферросплавов на 19% относительно прошлого года, сообщают в пресс-службе группы Мечел.

Увеличились продажи обеих марок ферросилиция, выпускаемых заводом: ФС65 (с содержанием кремния 65%) – на 10%, ФС75 (с содержанием кремния 75%) – на 28%.

Готовая продукция ФС65 и ФС75 отгружена отечественным металлургическим предприятиям и за рубеж (Япония, Мексика, Канада, Турция). Увеличение реализации связано с высоким спросом на продукцию БЗФ, которая применяется в металлургическом производстве для улучшения свойств высокопрочных видов стали.

«За последнее время нам удалось диверсифицировать географию отгрузок, начать поставки в Турцию, Мексику, Канаду», – прокомментировал управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.