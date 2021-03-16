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БЗФ увеличил продажи ферросплавов на 19%

Братский завод ферросплавов в феврале 2021 года увеличил продажу ферросплавов на 19% относительно прошлого года, сообщают в пресс-службе группы Мечел. 

Увеличились продажи обеих марок ферросилиция, выпускаемых заводом: ФС65 (с содержанием кремния 65%– на 10%, ФС75 (с содержанием кремния 75%) – на 28%.  

Готовая продукция ФС65 и ФС75 отгружена отечественным металлургическим предприятиям и за рубеж (Япония, Мексика, Канада, Турция). Увеличение реализации связано с высоким спросом на продукцию БЗФкоторая применяется в металлургическом производстве для улучшения свойств высокопрочных видов стали. 

«За последнее время нам удалось диверсифицировать географию отгрузок, начать поставки в Турцию, Мексику, Канаду»,  прокомментировал управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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