Сбербанк предложил новый формат ярмарки недвижимости

В условиях пандемии Сбер в регионах стал еще активнее применять новые онлайн-форматы работы по различным направлениям взаимодействия с клиентами. Одним из таких примеров являются ярмарки недвижимости, которые в настоящее время практикует Байкальский банк Сбербанка. Сразу 4 мероприятия дистанционного формата недавно прошли в регионах присутствия тербанка - в Иркутской области, Забайкальском крае, Якутии, Бурятии.

Ярмарки «Встречай весну в новой квартире» были проведены на платформе Zoom, где специалисты Сбера консультировали жителей регионов по вопросам ипотечного кредитования, знакомили с новостями жилищных программ. Отдельные виртуальные комнаты для консультаций с клиентами были созданы для партнеров банка - компаний-застройщиков и агентств недвижимости, предлагающих жилье в регионах.

Это уже вторая тематическая ярмарка Сбера, проведенная в дистанционном формате, впервые такой формат подбора недвижимости, приема заявок на ипотеку и ее оформление Байкальский банк применил в декабре 2020 года. Среди участников онлайн-мероприятий - наиболее крупные представители рынка недвижимости Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии. Так, в Чите на ярмарке недвижимости свои предложения для жителей края представил один из крупнейших застройщиков региона – компания «Атолл», а также представители агентств недвижимости «Этажи», «РосЖилФонд», «ЭталонСтрой», в Бурятии - компании-застройщики – «СМИТ-Инвест», «Бургражданстрой», «Бест Плюс», а также официальный представитель застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга – «Центральное агентство недвижимости». В Якутии идею онлайн-формата ярмарки недвижимости поддержали застройщики: «Якутпромстрой», РИА, «Сэттэ»; агентства недвижимости – «Приоритет», ЦАН, «Якутский фонд недвижимости», «Дом мечты», «Капитал недвижимости». Сотрудники Иркутского отделения Сбера и партнеры банка – агентства недвижимости провели совместную презентацию объектов, соответствующих условиям «Сельской ипотеки».

Иван Подлужный, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Пандемия повлияла на многие сферы жизни в регионах, но это не означает, что темп событий замедлился. В Сбере, напротив, новые условия стали дополнительным стимулом для поиска нестандартных форм работы, в том числе - онлайн- формат взаимодействия с клиентами. Дистанционные ярмарки недвижимости - один из наиболее успешных опытов, он очень удобен жителям регионов, расширил географию участников ярмарки. Теперь в них участвуют не только жители столиц регионов, но и отдаленные территории. Не выходя из дома или места работы легко и комфортно люди могут знакомиться с предложениями рынка недвижимости, с условиями жилищного кредитования, оформлять заявку на ипотеку. Специалисты Сбера на живых примерах показывают, как работают наши дистанционные сервисы по оформлению и сопровождению сделки недвижимости. Этот опыт будем тиражировать и дальше».

Наталья Булышева, представитель компании «РосЖилФонд» (г. Чита):

«Благодарим Байкальский банк Сбербанка за возможность участия в таком передовом формате мероприятия. Организация ярмарки нам очень понравилась - и с технической стороны, и в плане информационной поддержки и в плане сопровождения. Была очень заметна и заинтересованность со стороны самих забайкальцев, люди пришли на онлайн-ярмарку явно подготовленные, были проинформированы о ней в отделениях банка. В будущем хотелось бы еще большего отклика жителей нашего края на такого рода мероприятия».

Ирина Красильникова, жительница г. Иркутска:

«Я впервые посетила ярмарку недвижимости в удаленном формате, но мне это было важно и нужно, т.к. я искала вариант для покупки квартиры по сельской ипотеке, заявку я направляла в банк ранее. За несколько дней до мероприятия менеджер Сбера прислал в чат моей ипотечной заявки приглашение на участие в ярмарке. И в итоге, я получила ответы на все свои вопросы и ожидания. Я побывала во всех сессионных комнатах, получила консультации от нескольких агентств недвижимости. Этим же вечером мне позвонил риелтор из агентства недвижимости "Региональный центр недвижимости" и уже на следующий день после ярмарки мы начали смотреть конкретные варианты. Один из них мне очень понравился, его я и буду приобретать в рамках ипотечной заявки. Хочу сказать " спасибо" банку за организацию мероприятия именно в дистанционном формате, так как мне из-за занятости не хватало времени, чтобы начать поиск недвижимости, а недвижимость своей мечты я подобрала в итоге всего за 2 дня!».