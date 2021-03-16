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16 марта теплоснабжение отключат в некоторых домах Иркутска

Отключение произойдет на несколько часов для ремонта тепловой сети, сообщает Оператор тепловых услуг Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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