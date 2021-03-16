Льгот не будет: эксперты о последствиях отмены в Иркутской области госипотеки под 6,5%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Известиям 11 марта 2021 года упомянула 24 региона, в которых продлят льготную ипотеку по «Государственной программе 2020». В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она. Иркутской области в «списке-24» не оказалось.

Однако, несмотря на то, что в ряде регионов банки продолжат выдавать кредиты на покупку недвижимости в новостройках под небольшой процент, в целом, по мнению Набиуллиной, программу нужно сворачивать с июля 2021 года.

К решению об отмене льготной ипотеки рынок был готов, поскольку эта тема давно обсуждается в коридорах власти и транслируется в СМИ. В том числе, ранее появилась информация, что критерием исключения из госпрограммы станет рост цен на недвижимость, поскольку он отражается на доступности жилья. У Приангарья – в связи с этим обстоятельством – шансов на продление льготной ипотеки было мало, так как для иркутского рынка 2020-й стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22%, новостройки подорожали еще больше – на 27%.

Портал SIA.RU обратился к иркутским экспертам (представителям банковской и строительной сфер) с просьбой прокомментировать ситуацию, ответив на два вопроса:

1. Насколько сейчас востребована льготная программа в регионе, какой процент выдач на неё приходится?

2. Какие изменения вы ожидаете на рынке ипотеки, недвижимости после того, как программа прекратит действовать?

«После завершения льготной ипотеки рост цен на новостройки продолжится»

Екатерина Прядко, генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй»:

– Льготная ипотека на сегодняшний день приобретает достаточно сильные обороты. Все сделки, которые оформляются через ипотечный кредит, 100% идут с господдержкой: это либо госпрограмма 2020, или семейная ипотека. Льготная ипотека – это хороший инструмент для покупки новой квартиры именно сейчас, до 1 июля!

Изменений на рынке недвижимости мы не ждем, после завершения льготной ипотеки рост цен продолжится, возможно, не так стремительно, но продлится, и предпосылок к снижению мы не видим. На это влияет и дефицит на рынке строящегося жилья и повышение себестоимости.

«Программа востребована»

В Банке ВТБ подчеркивают, что госпрограмма востребована, но при этом считают важным, чтобы выгода от льготной ипотеки не перекрывалась ростом цен на недвижимость.

– В прошлом году жители Приангарья оформили в ВТБ пятьсот кредитов на покупку жилья в регионе по программе «Ипотека с господдержкой 2020» на сумму 1,2 млрд рублей. В 2021 году в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» выданы кредиты в объеме 225 млн рублей. За два месяца текущего года кредиты оформили 95 семей Иркутской области, – сообщила пресс-служба банка.

«Спрос упадёт, но цена вряд ли»

Александр Косилов, руководитель департамента по работе с недвижимостью и землёй ФСК «Новый город»:

– 90% сделок с новостройками приходится на сделки с льготной ипотекой. Конечно, программа востребована, она существенно увеличила объем продаж нового жилья.

Что произойдет, когда её отменят? Спрос упадет, но пока сложно однозначно говорить, как это повлияет на цены. Скорее всего, цена останется на том же уровне. Снижение маловероятно.

«Глобальных изменений на строительном рынке после отмены не ждем»

Ольга Беспечная, региональный управляющий АО «Альфа-Банк», Иркутск:

– В Иркутске в 2020 году на долю ипотеки с господдержкой приходится 95% от всех сделок. По прогнозу на первое полугодие 2021 года, интерес клиентов к льготной ипотеке не будет снижаться. Клиенты заинтересованы в низкой ставке от 5,99%, и сравнительно небольшом первоначальном взносе от 15%.

Мы не ждем глобальных изменений на строительном рынке после отмены ипотеки с господдержкой. В первую очередь, из-за того, что рынок испытывает недостаток предложения строящегося жилья. Поэтому здесь возможно только выравнивание спроса к предложению. В Иркутске за 2020 год было получено всего 16 разрешений на строительство, 9 из которых в 4 квартале, ожидание новых стартов продаж – 2-4 квартал 2021 года. Новые площади будут постепенно поступать на рынок, замещая уже проданные ЖК, что существенно не увеличит предложение на рынке. Мы уже сейчас видим, что по результатам февраля наблюдается увеличение сделок с готовым жильем.

Стоит учитывать, что застройщики переходят на новую систему продаж для нашего региона – «готовые квартиры», соответственно предложение квартир на «котловане» будет сокращаться. Это при переходе к эскроу счетам неоднократно отмечали все ведущие строительные компании Иркутска. Клиент, приобретающий строящееся жилье, становится целевым: знает застройщика, у которого желает приобрести квартиру, проект ЖК, перспективу развития района, готов ждать и покупать на старте продаж, т.к. заинтересован именно в этом застройщике и ЖК.

Момент ожидания лучших условий для приобретения новостройки проходит, можно успеть заскочить в последний вагон и приобрести желаемую квартиру по льготной ставке, тем более, что программа не ограничивает клиента в количестве приобретаемых квартир, не требует наличия детей и других особых условий.

Альфа-Банк также не ожидает снижение спроса на ипотечные продукты после отмены условий льготной ипотеки. Банку есть, что предложить клиентам. Это и достаточно низкие ставки про программам банка от 7,69%, и скидка к процентной ставке за высокий чек кредита (от 3 млн рублей), и первоначальный взнос от 10%. Застройщикам мы готовы предложить программу субсидирования процентной ставки для клиентов.

«Предполагаем краткосрочное снижение выдачи ипотеки на покупку строящегося жилья»

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

– В Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк», основным драйвером выдачи ипотечных кредитов в 2020 - 2021 годах является «Сельская ипотека». Доля выданных кредитов по «Государственной программе 2020» составляет менее 10%.

Предполагаем краткосрочное снижение выдач ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья и повышенный интерес к сельской ипотеке, как альтернативе льготного кредитования. При отмене ипотеки с пониженным процентом годовых, может заметно снизиться покупательская способность населения, так как ежемесячный платеж по стандартной кредитной ставке значительно выше. С другой стороны, возможно, будет пересмотрена ценовая политика на рынке недвижимости и цены на жилье стабилизируются.

В любом случае, в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», продолжает действовать сельская ипотека с льготной ставкой от 2,7 %, которая предполагает не только приобретение готового жилья, но и возможность строительства объекта недвижимости.

«Спрос на льготную ипотеку стабилен, но уже не демонстрирует взрывной рост»

Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе:

– Действительно, льготная ипотека простимулировала покупку квартир в новостройках. Для многих эта программа стала возможностью купить свое первое жилье, приобрести квартиру просторнее, в более престижном районе. Но спрос, созданный госпрограммой, скорее дополнительный, чем компенсирующий. Если ипотека на новостройки показывает впечатляющую динамику, то, несмотря на отсутствие льготных программ, ипотека на вторичный рынок все же формирует больший объем выдач. В Райффайзенбанке на льготную ипотеку приходится 15-17% выдач, а кредиты на вторичку составляют 30%.

Уже сейчас мы видим, что спрос на льготную ипотеку стабилен, но не демонстрирует взрывной рост. Одна из причин в том, что на фоне популярности госпрограммы в прошлом году, объем находящегося в строительстве жилья сократился, а стоимость квадратного метра повысилась. Поэтому нередки случаи, когда заемщики ориентируются на новостройки, но после получения решения банка и периода поиска подходящего жилья, меняют свой ориентир и подбирают жилье из вторичного фонда.

Думаю, что в ближайшие годы вторичный фонд пополнится интересными объектами тех заемщиков, кто воспользовался льготной ипотекой для покупки недвижимости с инвестиционной целью.