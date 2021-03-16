Иркутянка выиграла в лотерею 1 млн рублей

Она купила четыре билета на 1369-й тираж «Русского лото». Первые два женщина брала запланировано, сообщают в пресс-службе Столото.

Когда она проходила мимо отделения почты, интуиция подсказала ей вернуться и приобрести еще билеты. Среди них и оказался с выигрышем в размере 1 миллиона рублей.

— Я с удовольствием смотрю трансляции по телевизору, слежу за ходом розыгрыша внимательно. О победе так и узнала! Испытала незабываемые ощущения, когда числа совпадали одно за другим, и вдруг я узнаю, что стала миллионером. Тут же позвонила мужу, который не верил, что я могу выиграть по-крупному, и обрадовала его. Он поздравил меня. Теперь, конечно, его мнение изменилось, — рассказывает участница.

Победительница сейчас на пенсии, увлекается вязанием и скандинавской ходьбой. На что потратит выигрыш еще не решила.