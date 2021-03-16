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Россия увеличила вложения в американские облигации

Их общий объем составил 6,145 млрд рублей, сообщают РИА Новости.

По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов. За тот месяц Центробанк увеличил вложения в гособлигации Соединенных Штатов сразу на миллиард долларов.

16 марта российские индексы вышли в мировые лидеры. Российские фондовые индексы начали неделю с обновления максимумов. В ходе торгов понедельника долларовый индекс РТС поднимался до отметки 1550,5 пункта, максимального значения с 20 февраля 2020 года. Фактически индекс вернулся к значениям, предшествовавшим началу распространения пандемии COVID-19 за пределами Китая и последовавшему вслед за этим падению фондовых рынков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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