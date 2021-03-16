Бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи

Причиной роста может стать повышение экологического платежа для спецтехники, сообщают Известия.

Бизнес предупредил о риске роста цен на сельхозпродукцию — пшеница, картофель, а также другие овощи могут подорожать на 1,5%. Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным издержкам производителей, рассказали «Известиям» в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники.

Организация направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором выступила против данной меры (документ есть у «Известий»). Ранее увеличить утильсбор предлагал Минпромторг. В ведомстве считают, что мера окажет положительное влияние на отрасль — парк отечественной техники обновится.

В Минсельхозе же «Известиям» сказали, что направили в правительство письмо о необходимости отложить повышение экологического платежа для спецтехники.