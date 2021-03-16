Альфа-Банк нанял на работу Моргенштерна

Специально для Моргенштерна в Альфа-Банке создали новую должность. Полноценно к своим обязанностям в качестве директора по работе с молодежью Алишер приступает в конце марта, а пока работает удаленно.

«Да, Моргенштерн — самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших. Еще мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка. Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. У него будут конкретные бизнес-цели: привлечение не менее 100 000 новых клиентов.

Прошлый клип Моргенштерна привлёк в банк около 25 000 клиентов, теперь у Алишера более амбициозная цель», — прокомментировал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Директор по работе с молодёжью будет регулярно делиться личными успехами и провалами на своей первой серьёзной работе. За каждым шагом банкира можно будет следить в формате реалити-шоу в Instagram и на YouTube-канале Моргенштерна.