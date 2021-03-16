Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга доступности и качества работы контакт-центров в 2020 году

Контакт-центр Банка Уралсиб занял 4 место в рейтинге доступности и качества телефонного обслуживания в 2020 году.

Рейтинг был подготовлен компанией NAUMEN на основе более 4 тысяч звонков в контактные центры 100 розничных российских банков, занимающих ведущие позиции по размеру чистых активов. В ходе обзвона задавались контрольные вопросы нейтрального характера, касающиеся типовых банковских продуктов и услуг. Оценивалась доступность телефонных линий и качество предоставления консультаций. Место организации в рейтинге определялось интегральным показателем, учитывающим значения отдельных показателей доступности и качества, а также их веса. Наибольшим весом при этом обладали такие показатели как доля вызовов, принятых до 20-й секунды ожидания ответа оператора, и доля консультаций, полученных на первой линии.

«В настоящее время в Контакт-центре Банка Уралсиб работает более 200 универсальных сотрудников, это сильная и сплоченная команда профессионалов, способная достигать высоких результатов, — отмечает руководитель Департамента электронных продаж и сервисов Михаил Шебалков. — В планах на 2021 год предусмотрена дальнейшая оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, повышение качества предоставляемых услуг и сервисов, формирование позитивного клиентского опыта при дистанционном общении с банком».

NAUMEN — это крупнейший российский разработчик программных решений для контакт- центров. Исследование контакт-центров NAUMEN проводит ежегодно, начиная с 2013 года.