Дальневосточный банк информирует об изменениях в валютном законодательстве

АО «Дальневосточный банк» информирует о том, что с 28.02.2021 вступили в силу изменения в Федеральный Закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с целью обеспечить компаниям более широкий доступ к продуктам экспортного страхования.

В частности, указывается, что резидент будет признан исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки, если он обеспечил получение страховой выплаты в иностранной или российской валюте по договору страхования рисков, заключенному со страховыми организациями-резидентами.

Помимо этого, изменения регламентируют включение в перечень разрешенных валютных операций между резидентами уплату страховых премий и выплату страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

Также поправки касаются наделения Центрального Банка России полномочиями по формированию перечня страховых организаций-резидентов, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентом обязательств по заключенному с ним резидентом внешнеторговому договору (контракту) за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них.