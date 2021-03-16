Держателям карт Visa Дальневосточного банка доступна оплата смартфоном

Владельцы карт Visa Дальневосточного банка смогут оплачивать покупки мобильным устройством в одно касание с помощью бесплатных сервисов Samsung Pay и Google Pay. Чтобы осуществить платеж, необходимо поднести смартфон с выбранной картой к терминалу бесконтактной оплаты.

Подобные транзакции посредством смартфона — удобный, современный и безопасный способ расчетов. Защита операций обеспечивается в соответствии с международными стандартами, а реквизиты карты не раскрываются при совершении платежей.

С подробной информацией о сервисах и особенностях установки приложений Samsung Pay и Google Pay Вы можете ознакомиться на сайте Дальневосточного банка в разделе «Частным лицам/ Банковские карты/ Бесконтактная оплата смартфоном», а также по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).