Примсоцбанк вошел в тройку лидеров рейтинга «Лучшие ипотечные программы рефинансирования 2020 года»

Выберу.ру составил итоговый рейтинг 2020 – лучшая ипотека и рефинансирование. Примсоцбанк в ТОП - 3 по рефинансированию ипотеки.

Примсоцбанк оказался в тройке лидеров рейтинга «Лучшие ипотечные программы рефинансирования 2020 года». Рейтинг был составлен на базе ежемесячных аналитических исследований финтех-сервиса «Выбери ру. При составлении учитывались все накопленные за 2020 год позиции банков, использовался индикатор значимости банка на рынке.

Помимо этого, учитывались такие факторы как:

величина процентной ставки,

размер ежемесячных платежей,

полная стоимость кредита,

реальные расходы заёмщика при оформлении продукта.

условия страхования и факторы, понижающие ставку.

Узнать подробнее о рефинансировании и других ипотечных программах Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте либо по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.