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Примсоцбанк вошел в тройку лидеров рейтинга «Лучшие ипотечные программы рефинансирования 2020 года»

Примсоцбанк вошел в тройку лидеров рейтинга «Лучшие ипотечные программы рефинансирования 2020 года»

Выберу.ру составил итоговый рейтинг 2020 – лучшая ипотека и рефинансирование. Примсоцбанк в ТОП - 3 по рефинансированию ипотеки.

Примсоцбанк оказался в тройке лидеров рейтинга «Лучшие ипотечные программы рефинансирования 2020 года». Рейтинг был составлен на базе ежемесячных аналитических исследований финтех-сервиса «Выбери ру. При составлении учитывались все накопленные за 2020 год позиции банков, использовался индикатор значимости банка на рынке.

Помимо этого, учитывались такие факторы как:

 

  • величина процентной ставки,

  • размер ежемесячных платежей,

  • полная стоимость кредита,

  • реальные расходы заёмщика при оформлении продукта.

  • условия страхования и факторы, понижающие ставку.

Узнать подробнее о рефинансировании и других ипотечных программах Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте либо по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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