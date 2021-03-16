Автокредит от Примсоцбанка в пятёрке рейтинга лучших кредитов на покупку нового автомобиля в 2020 году

«Выберу.ру» составил итоговый банковский рейтинг лучших кредитов на покупку нового автомобиля в 2020 году. Кредит Примсоцбанка в пятёрке лучших.



Данный рейтинг составлен на базе ежемесячных аналитических исследований, которые проводятся Аналитическим департаментом финтех-сервиса «Выбери ру». «В течение 2020 г. мы подготовили рейтинг автокредитов и ранжировали программы на приобретение новых импортных и отечественных машин. При составлении рейтингов были учтены накопленные за год позиции, в результате сформирован ТОП-20 предложений «Лучшие программы автокредитования новых автомобилей 2020», - рассказали специалисты портала «Выберу.ру».



Собственная методика расчетов, которую применил сервис в исследовании, позволила сравнить программы автокредитования банков не только по величине процентных ставок.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели как:

• Полная стоимость кредита

• Размер первоначального взноса

• Стоимость ежемесячных платежей

• Условия оформления кредита

• Обслуживание и досрочное погашение



Узнать подробнее об условиях автокредитования Примсоцбанка вы можете на официальном сайте либо по телефону Единой справочной службы 8 800 350 42 02