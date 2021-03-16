Расходы россиян к 8 марта выросли в 1,5 раза

В праздничные дни с 5 по 8 марта 2021 года россияне увеличили расходы на театры, кино, клубы и другие досуговые заведения в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а средний чек - на 37%, о чем свидетельствуют данные торговых оборотов в эквайринговой сети ПСБ, хотя их доля в общем рейтинге расходов так и не смогла потеснить традиционную тройку лидеров. Общие праздничные траты граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 43%, а средний чек - на 18%, при этом расходы текущего года превысили показатели допандемийного 2019 года на 68%, что свидетельствует о позитивной тенденции в обществе и желании наверстать упущенное в коронавирусный год.

Топ-3 праздничных трат не меняется на протяжении нескольких лет, даже несмотря на пандемию. Так, россияне в качестве подарков для женщин традиционно отдавали предпочтение походам в рестораны, покупке одежды и цветы. При этом не первый год сохраняется тенденция к снижению трат на цветы: их доля в общем обороте незначительно, но стабильно сокращается с 2019 года - в среднем на полпроцента, хотя и удерживает свое место в тройке подарков-лидеров.



Наибольшая часть расходов пришлась на одежду и обувь: на нее было потрачено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, а средний чек увеличился на 34%. Во многом такой спрос объясняется не только желанием сделать подарок, но также сменой сезона и стремлением освежить гардероб на фоне постепенного снятия коронавирусных ограничений и возвращения сотрудников в офисы.

Другой востребованной категорией стали кафе и рестораны, которые позволили приятно провести время в кругу близких и друзей – траты в этой категории выросли в 1,5 раза, а средний чек - на 17%.

На цветы в этой году клиенты тратились с гораздо большей охотой, чем на открытки, подарки и сувениры. Так, обороты в цветочных магазинах, подключенных к эквайринговой сети ПСБ, выросли на 29% при одновременном увеличении среднего чека на 10%, тогда как в магазинах с открытками, подарками и сувенирами клиенты в среднем готовы были потратить даже меньше, чем годом ранее - на 15%.



Расходы в магазинах косметики на фоне действия эпидемиологических ограничений и удаленного формата работы практически не изменились по сравнению с прошлым годом, однако они снизились на 33% по отношению к 2019, как и размер среднего чека, который уменьшился на 8% к 2020 году и на 20% к 2019. Тем не менее, из года в год постоянны расходы на салоны красоты и спа-процедуры - рост оборотов в этой категории составил 17% при увеличении среднего чека на 6% к уровню в 2020 года. При этом средняя сумма в салонах красоты все еще меньше на 18%, чем в допандемийном 2019 году.



Всегда популярны в качестве подарков ювелирные украшения, бытовая техника и электроника. ПСБ фиксирует стабильный рост расходов в магазинах часов и ювелирных украшений в женский праздник - на 31% по отношению к 2020 году и на 17% к 2019 году, при росте среднего чека на 25%. Расходы на подарки, приобретенные в магазинах бытовой техники и электроники, также выросли на 10%, клиенты увеличили средние расходы на 60% к прошлому году.«Траты россиян в праздничные дни отражают их желание наполнить новыми впечатлениями те сферы жизни, которые были особенно подвержены коронавирусным ограничениям, материальные же приобретения в основном носили практический и рациональный смысл. В целом статистика нашей эквайринговой сети говорит о позитивных тенденциях в расходах россиян и восстановлении допандемийного спроса на товары и услуги», - отметил Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ