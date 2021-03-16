ПСБ предложил вклад "Годовой бонус" под 5,1% годовых

ПСБ предлагает новый промо-вклад «Годовой бонус» с доходностью до 5,1% годовых. Предложение действует в течение шести дней - с 15 по 20 марта 2021 года и доступно для всех клиентов, размещающих новые средства в банке*. Открыть вклад можно в любом офисе ПСБ.

Минимальная сумма вклада «Годовой бонус» - 1 млн рублей, он открывается на срок 397 или 732 дня по ставке от 4,7% до 5% годовых (в зависимости от суммы и срока). Клиенты-участники премиальной программы Orange Premium Club получают дополнительную надбавку к вкладу в 0,1 п.п., с учетом которой доходность для премиальных клиентов составит 4,8-5,1% годовых. Вклад можно пополнять в течение первых 30 дней с даты открытия, расходные операции не предусмотрены.

По вкладу происходит автоматическая пролонгация на условиях вклада «Моя выгода», действующих на дату пролонгации вклада. Выплата процентов в конце срока вклада. Досрочное расторжение – по условиям вклада «до востребования».

«Весна является традиционно высоким сезоном по вкладам: многие компании выплачивают своим сотрудникам бонусы и премии за прошлый год, которые люди стараются выгодно разместить во вклады. Кроме того, многие клиенты изучают более доходные варианты размещения средств после закрытия вкладов предыдущих периодов. Мы внимательно следим, как развиваются тренды на рынке привлечения вкладов и как меняется баланс предпочтений клиентов в отношении сберегательных и инвестиционных продуктов, и с учетом этой экспертизы мы предложили новый вклад по одной из самых привлекательных на рынке ставок, который позволит не только надежно сохранить, но и приумножить средства наших клиентов», - отмечает руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.