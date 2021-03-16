Реалист Банк на втором месте рейтинга активности участников рынка драгоценных металлов Московской биржи

Реалист Банк с июля 2020 года является маркетмейкером на рынке драгоценных металлов Московской биржи и стабильно входит в ТОП-5 рейтинга активности участников, который ежемесячно формируется на основании данных об объемах сделок спот с инструментами в золоте и серебре. При этом с ноября 2020 года Реалист Банк неизменно занимает второе место в данном рейтинге.

Работа в качестве маркетмейкера на рынке драгоценных металлов Московской биржи позволяет увеличивать перечень контрагентов Реалист Банка.

– Реалист Банк надеется на расширение плодотворного сотрудничества с Московской биржей, позитивно оценивая перспективы развития биржевых операций на рынке драгоценных металлов, в первую очередь с институциональными инвесторами и физическими лицами, – подчеркивается в официальном сообщении.

На рынке драгоценных металлов банк активно работает со всеми категориями клиентов. При этом приоритетным направлением деятельности в данном сегменте является финансирование золотодобывающих предприятий и покупка добываемого ими золота.