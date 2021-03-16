Россельхозбанк будет готовить специалистов в сфере информационной безопасности в МГТУ им. Н.Э. Баумана

АО «Россельхозбанк» и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана займутся совместной подготовкой кадров в сфере информационной безопасности. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Андрей Барабанов и Первый проректор – проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин.

Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество банка и университета для подготовки студентов к работе в сфере информационной безопасности с перспективой дальнейшего трудоустройства в РСХБ. В рамках соглашения предполагается совместное участие в научно-исследовательской работе и обмен научно-технической информацией на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Банк будет приглашать заинтересованных студентов, обучающихся по специальности комплексного обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем, на стажировку. Наиболее успешные студенты будут зачисляться во внутренний резерв кадров банка в головной офис и региональные филиалы.

Кроме того, на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана планируется проведение образовательных мероприятий с участием представителей банка, органов государственной власти, образовательных и общественных организаций.

«Обеспечение информационной безопасности сейчас становится фокусом внимания для многих организаций: возникают новые угрозы, появляются новые методы защиты, меняются тренды в развитии отрасли. Сочетание учебного процесса и практических занятий позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих актуальным набором знаний и практических навыков в этой области. МГТУ им. Н.Э. Баумана является одним из лидеров в подготовке специалистов, обладающих инженерным мышлением и способностью решать любую поставленную задачу. Мы будем рады сделать перспективных студентов и аспирантов университета частью команды нашего банка», – прокомментировал Руководитель Блока безопасности АО «Россельхозбанк» Виктор Соловец.

Россельхозбанк поддерживает целеустремленных студентов, стремящихся к профессиональному развитию и успешной карьере, ориентированных на высокие результаты и командную работу. С целью привлечения молодых специалистов, обучающихся по профильным для банка направлениям, а также для повышения информированности учащихся о карьерных возможностях банка, представители банка ежегодно участвуют в образовательных и карьерных мероприятиях образовательных учреждений.