В Иркутске ограничат движение по улице Пролетарская

В Иркутске в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 4 по улице Пролетарская, с 14:00 16 марта до 17:00 21 марта 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Пролетарская – в направлении движения от улицы Польских Повстанцев до улицы Рабочая, сообщает пресс-служба Байкальской энергетической компании.



Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".