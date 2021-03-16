Новую детскую поликлинику планируют открыть в сентябре в Иркутске

В Иркутске в сентябре будет сдана детская поликлиника медсанчасти ИАПО, которая будет обслуживать население микрорайона Второй Иркутск. Задачу завершить работы к этому сроку поставил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Объект включает в себя комплекс зданий – поликлинику на 400 посещений и женскую консультацию на 200 посещений. Строительство ведется в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения». Новое медучреждение будет обслуживать около 15 тыс. детей.

Напомним, что возведение поликлиники началось в 2019 году, старое здание не отвечало современным стандартам медицинского обслуживания населения. На строительство и оснащение медучреждения заложено 1,5 млрд рублей.

Как рассказали представители компании генерального подрядчика, на строительной площадке занято 170 человек. В процессе общестроительные работы в первом блоке. Ведутся отделочные работы во втором и третьем блоках, монтаж вентиляционного оборудования.