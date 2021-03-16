Треть иркутян получают зарплату в конвертах

Каждый третий житель России в первом квартале 2021 года получал «серую» зарплату, с которой не отчисляются налоги. В Иркутске этот показатель составляет 33%. Об этом сообщает сервис Зарплата.ру.

Исследовательский центр сервиса опросил 1257 респондентов в возрасте от 22-55 лет в 253 городах России и выяснил, что из общего количества признавшихся в получении неофициального дохода, 11% не имеют даже минимального «белого» оклада. Остальные же получают «серую» зарплату и небольшую декларируемую часть, которая приходит на банковскую карту.

При этом 29% из числа опрошенных рассказали, что часто получают зарплату с задержкой, а 39% респондентов признались, что никогда не были трудоустроены вместе с официальной «белой» зарплатой (в Иркутске – 37%).

Кстати, в период пандемии количество получающих серую зарплату увеличилось на 12%. Тем не менее сейчас, по словам HR-менеджера Зарплаты.ру Екатерины Чувашевской, отмечается позитивная динамика – бизнес оживает и все возвращается в обычный, «допандемийный» режим.

Она добавила, что «серые» зарплаты продолжат платить в недвижимости, строительстве, производстве, сфере услуг и ритейле.

По данным сервиса, чаще всего официальное трудоустройство с полностью «белым» доходом встречается в телекоме, банковском секторе, сфере IT, госмонополиях (РЖД, Ростелеком), а также на госслужбе и в бюджетной сфере.