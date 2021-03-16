Компания En+ Group сообщает об успешной доставке вала генератора, необходимого для замены гидроагрегата №1 в рамках программы модернизации «Новая энергия».

На Иркутскую ГЭС доставлен вал генератора – один из ключевых узлов гидроагрегата. Крупногабаритная деталь весом 108 тонн была изготовлена на заводе НПО «ЭлСиб» ПАО (Новосибирск) и доставлена в Иркутск железнодорожным транспортом, проделав путь почти в 2000 км. Для его передвижения железнодорожники использовали восьмиосный транспортёр платформенного типа грузоподъёмностью 120 тонн. До гидроэлектростанции вал генератора доставили рессорным тралом, который прибыл в Иркутск из Красноярска. Непосредственно в здании Иркутской ГЭС вал переместили на подготовленную площадку с помощью мостового крана.

Всего для замены гидроагрегата №1 на станцию поступит около 1500 тонн оборудования, изготовленного по спецзаказу En+ Group. В рамках программы модернизации «Новая энергия» до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч., а также повысить безопасность и безаварийность работы станции.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«На Иркутской ГЭС продолжается проект по техническому перевооружению и замене оборудования. Для доставки вала генератора специалисты компании En+ Group организовали и провели настоящую спецоперацию с привлечением транспортной компании, ГИБДД, экспертов из других городов. Оборудование уникально и требует осторожного обращения, успешная транспортировка - это результат кропотливой работы, особого внимания и слаженности действий всех участников процесса».

Комплексная программа модернизации «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). Это ключевой инвестиционный проект стоимостью 21 млрд руб., начатый по предложению основателя компании Олега Владимировича Дерипаски в 2007 году. Программа позволит повысить коэффициент полезного действия оборудования, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.

В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года.