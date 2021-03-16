Транспортное сообщение до сёл Черемховского района восстановлено благодаря помощи En+ Group

Транспортное сообщение до сёл Старый Кутугун и Балухарь Черемховского района восстановлено благодаря помощи компании En+ Group. В понедельник филиал «Черемховуголь», входит в «Востсибуголь», по просьбе администрации направил на данный участок погрузчик Liebherr L566 для очистки снега.

Из-за непогоды на дорогах до поселков образовались заносы около 2 метров высотой. За шесть часов машина очистила 5 км трассы. Штормовой ветер до 35 метров в секунду поднялся ночью 14 марта. Последствиями непогоды стали снежные заносы на магистралях, оборванные линии электропередачи, частично разрушены строения. Напомним, что взаимовыгодные социально-экономические отношения с администрациями муниципалитетов Востсибуголь ведет уже давно на базе соглашений, заключение которых было инициировано основателем компании Олегом Дерипаской.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

– Компания активно участвует в жизни регионов присутствия. Любая нештатная ситуация мгновенно отражается на качестве жизни наших сотрудников, что косвенно или прямо может влиять на производственную деятельность. Помощь оказываем регулярно, например, недавно Востсибуголь выделял технику для очистки улиц Черемхова после зимнего сезона. В общей сложности убрано 40 км городских дорог.