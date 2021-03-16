В Братске вынесен приговор лжетеррористу

Падунский районный суд города Братска Иркутской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Установлено, что в октябре 2020 года мужчина из хулиганских побуждений позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о намерении взорвать администрацию города Братска. По результатам обследования здания администрации специализированными службами информация о заминировании не подтвердилась.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.