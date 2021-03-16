СберИндекс зафиксировал «следы» празднования Международного женского дня

По данным аналитиков СберИндекса, с 8 по 14 марта потребительская активность оказалась ниже начала месяца из-за короткой рабочей недели. Эксперты зафиксировали и «следы» празднования Международного женского дня в расходах россиян на прошлой неделе, хотя потребительские траты росли с темпом +2,3% г/г после +4,2% г/г неделей ранее.

Небольшое замедление произошло по всем основным индикаторам, которые отслеживают аналитики. Помимо собственно расходов, с 71,1 до 68,4 п. сократился и индекс потребительской активности, рассчитываемый на портале SberIndex.ru, и количество активных торговых точек (на 0,5% по сравнению с первой неделей месяца).

Такая динамика связана главным образом с календарным фактором. Дело в том, что формально 8 марта выпало на прошлую неделю (понедельник), но основная часть празднования состоялась в пятницу и выходные предшествующей недели — 5‒7 марта. В выходной понедельник же россияне, по всей видимости, предпочли просто остаться дома.

При этом некоторые «следы» празднования с 8 по 14 марта остаются. Отмечается единичный всплеск трат на алкоголь (+11,9% г/г) и цветы (+29,3% г/г).

Объём номинальных расходов тем не менее при всех оговорках остаётся выше значений 2020 года. На фоне улучшений на рынке труда, а также инфляционного фактора замедление последней недели представляется скорее отклонением от нормальных, более высоких значений.

Уже на следующей неделе траты с высокой вероятностью нормализуются. Ожидать ускорения можно хотя бы по причине нехарактерно низкого прироста трат на продукты по итогам прошедших семи дней (+2,9% г/г).