Предприниматели могут перевыпускать КЭП в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Перевыпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) теперь можно в несколько кликов в мобильном приложении. Новая функция доступна предпринимателям, использующим Райффайзен Бизнес Онлайн на своих устройствах на базе iOS и Android. КЭП позволяет подписывать документы и подавать отчетность в налоговую полностью онлайн.

«Поэтому процесс выпуска инструмента должен быть максимально простым и доступным. Теперь сделать это можно в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн, а значит быстро и практически из любой точки», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса макрорегиона «Сибирско-Уральский».

Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее помогает курьер банка, который доставляет необходимые документы в удобное для клиента место и время.