Названы регионы с самыми низкими ценами на жильё

Самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке жилья зафиксированы в десяти регионах страны, расположенных в разных федеральных округах. Минимальный прайс — в Республике Ингушетия, где средняя стоимость готовых квартир начинается от 1 млн рублей.

В расчёте рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра на основе данных о размещённых объявлениях на DomClick.ru за 2020 год.

На втором месте — Владимирская и Курганская области. Здесь средняя цена на вторичку начинается от 1,7 млн рублей. В Челябинской, Брянской, Саратовской, Псковской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Калмыкии жильё можно приобрести по минимальной цене — 1,8 млн рублей.

Самые дешёвые квартиры на первичном рынке жилья — в Брянской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае, Смоленской области, Республике Адыгее, Саратовской области, Псковской области, Ивановской области, Оренбургской области.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья по регионам России